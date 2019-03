Linha azul do Metro de Lisboa interrompida

A linha está interrompida desde as 17h35 e todos os passageiros foram obrigados a sair das carruagens.

A linha azul do metro de Lisboa está, desde as 17h35, interrompida, apurou o SOL no local.

A ligação encontra-se interrompida entre a paragem Baixa-Chiado e Terreiro do Paço por "avaria de comboio", confirmou ao SOL fonte ligada ao Metropolitano de Lisboa.

"Os passageiros foram evacuados e está a ser feita a tentativa de remoção do comboio pelos próprios meios", esclareceu a mesma fonte.

Para já, não se sabe quanto tempo vai demorar a situação a ser normalizada.