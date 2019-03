Vida

14 de março 2019

“Não, não nos íamos separar”, diz Mafalda Bessa sobre casamento com Nicolau Breyner

Mafalda Bessa esteve no programa de Júlia Pinheiro a propósito do 3.º aniversário da morte de Nicolau Breyner, e falou sobre alguns detalhes da sua vida em comum com o ator.