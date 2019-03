Irmãos bebés encontrados mortos em Espanha

Esta quinta-feira, a Guardia Civil espanhola encontrou os cadáveres de dois bebés - que eram irmãos -, que se encontravam desaparecidos em Godella, Valencia.

De acordo com o jornal espanhol El País, os pais já foram interrogados pelas autoridades espanholas e estão agora sob suspeita de crime.

A mesma publicação refere que a mãe terá conduzido a polícia até ao local onde foram encontrados os corpos, depois de ter estado durante várias horas a ser interrogada.

Os pais dos bebés têm problemas psiquiátricos e, segundo o El País, o progenitor das crianças terá dito que, esta quarta-feira, a sua mulher tentou afogar os filhos depois de os dois terem estado envolvidos numa forte discussão.

Para já, as versões do casal são completamente diferentes e ainda estão a ser apuradas as circunstâncias da morte dos dois irmãos.