Revelada oficialmente causa da morte de Luke Perry

Esta quinta-feira ficou a conhecer-se o resultado da autópsia feita ao corpo de Luke Perry e, consequentemente, qual a causa da sua morte.

O ator de "Riverdale" sofreu de um "acidente vascular cerebral isquémico", o que significa que, depois de ter tido o AVC, sofreu ainda um bloqueio da circulação local do sangue e oxigénio, escreve a Blitz.

Recorde-se que o ator foi internado no hospital St. Joseph, em Burbank, na Califórnia, no passado dia 28 de fevereiro, tendo acabado por morrer no dia 4 deste mês, com apenas 52 anos.