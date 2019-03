Sofri de ataques de pânico durante quase 10 anos. Tinha medo de ter medo, tinha medo de tudo o que não podia controlar. Hoje, depois de ter passado por alguns momentos duros, em que só me restou continuar, chego à conclusão de que tinha medo da inevitabilidade da vida! E descobri que o medo só tem medo da ação... e a única solução é ganhar coragem e avançar. Aos que se sentem presos, ajam! Ainda que pareça impossível, não fiquem parados nem um minuto. Sozinhos, acompanhados, com medo, sem saberem bem para onde, caminhem (literalmente). 🌈 #courage #nofear #faceit #love #live #keepwalking #woman #life

