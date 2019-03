Prepare-se. Amanhã há uma região do país que vai chegar aos 28 graus

Vários destritos do país vão chegar a temperaturas consideradas anormais para esta altura do ano

Esta sexta-feira, as temperaturas vão atingir valores elevados para esta época do ano.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no distrito de Faro os termómetros vão atingir temperaturas máximas de 24ºC. No entanto, há uma região de Portugal que vai mesmo chegar a valores de verão: o concelho de Alcoutim vai chegar aos 28ºC.

Ainda assim, os meteorologistas deixam um alerta no que diz respeito ao “acentuado arrefecimento noturno”.

No resto do país, para esta sexta-feira, estão ainda previstas temperaturas altas par os seguintes distritos: Beja vai ter mínimas de 7ºC e máximas de 24ºC; Évora 3ºC e máximas de 23ºC; Setúbal 6ºC de mínima e máxima de 25ºC; Portalegre 12ºC e 21ºC de máxima; Lisboa deverá atingir temperaturas mínimas de 9ºC e máximas de 23ºC; Santarém 6ºC e 24ºC; Leiria 2ºC e 22ºC de máxima; Coimbra 6ºC e máxima de 21ºC; Guarda deve chegar aos 4ºC de mínima e máxima de 19ºC; Viseu 6ºC e 22ºC; Castelo Branco 7ºC e 22ºC; Porto 5ºC e 20ºC; Braga 0ºC e 22ºC. Já Bragança, Viana do Castelo e Vila Real deverão atingir máximas de 20 graus Celsius.