Nova Zelândia. Detidas quatro pessoas na sequência dos ataques nas mesquitas

Esta sexta-feira, pelo menos 49 pessoas morreram e outras 48 ficaram feridas na sequência de um ataque terrorista em duas mesquitas na Nova Zelândia.

O principal suspeito de perpetuar os ataques já foi detido e será amanhã de manhã presente a tribunal e acusado de homicídio.

Além disso, foram ainda detidas outras três pessoas que, de acordo com o comandante da polícia da Nova Zelândia, Mike Bush, tinham na posse várias armas de fogo. No entanto, o comandante afirma que uma delas “pode não ter tido nada a ver com este incidente” e, para já, as autoridades estão a tentar perceber “o nível de envolvimento” das outras duas pessoas.

“Seria errado assumir que não há mais ninguém [ligado ao ataque]”, declarou o responsável da polícia, quando questionado sobre o assunto pelos jornalistas.

As quatro pessoas detidas não tinham antecedentes criminais.