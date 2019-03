Donald Trump afirma que ataque na Nova Zelândia foi um “horrível massacre”

“As minhas profundas condolências e os meus melhores pensamentos vão para o povo da Nova Zelândia depois do horrível massacre nas mesquitas. Quarenta e nove pessoas morreram de uma forma sem sentido e tantos outros ficaram gravemente feridos", escreveu Donald Trump na rede social Twitter, afirmando ainda que "os Estados Unidos estão ao lado da Nova Zelândia".

A Casa Branca, através de um comunicado da sua porta-voz, Sara Sanders, também já veio condenar o ataque de “ódio brutal”, demonstrando "solidariedade com o povo da Nova Zelândia e o seu Governo".

De recordar que pelo menos 49 pessoas morreram neste atentado a duas mesquitas em Chirstchurch, na Nova Zelândia. Quatro suspeitos – três homens e uma mulher – foram já detidos pelas autoridades locais.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!