Homem morre atropelado em Guimarães

Um homem morreu atropelado ao fim da manhã desta sexta-feira, em Guimarães, estando a PSP a averiguar as circunstâncias do sinistro.

O atropelamento ocorreu na Rodovia de Covas cerca das 10h13 na ligação entre o Viaduto do Castanheiro e a Rotunda do Salgueiral, no sentido Guimarães - Santo Tirso, segundo adianta o Guimarães Digital e a Rádio Santiago.

A vítima, de 49 anos, residente na vila de Caldas das Taipas, do concelho de Guimarães, foi colhida por uma viatura ligeira quando atravessava a via, sendo o homem funcionário da gasolineira instalada no local, deslocando-se entre os dois postos de abastecimento de combustível, quando se deu a tragédia.

A vítima foi assistida pelas equipas do INEM do Hospital de Nossa Senhora da Oliveira, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer no próprio local do acidente de viação, tendo sido transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, em Guimarães.