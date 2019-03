Doze anos de prisão para a mulher que amealhou 500 mil euros em burlas

Elisabeth Saraiva, de 51 anos, roubou cerca de 500 mil euros ao longo dos últimos dez anos a empresários, gerentes bancários, um agente da Polícia Marítima e uma empregada doméstica.

O Tribunal da Relação de Évora confirmou agora a pena de 12 anos e quatro meses de cadeia, o que acontece finalmente depois de três anos de ter sido condenada, segundo o Correio da Manhã.

A mulher tem estado em liberdade, mas com obrigação de apresentações periódicas na GNR de Vilamoura, tendo já faltado algumas vezes. O pai de Elisabeth Saraiva foi também condenado a três anos e dois meses de prisão por ser cúmplice da filha.

Na decisão foi tida em conta a "ausência de confissão e arrependimento dos arguidos", bem como o "valor do prejuízo sofrido por cada vítima e a complexidade e duração da execução de cada burla".

No esquema, a mulher dizia precisar de desbloquear uma herança milionária que teria na África do Sul e com essa história aliciava as vítimas a emprestarem-lhe elevadas quantias de dinheiro.