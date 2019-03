Palácio de Buckingham confirma afastamento entre os casais reais

Harry e Meghan Markle vão deixar o Palácio de Kensington, espaço que partilham atualmente com o príncipe William e Kate Middleton, bem como com os três filhos dos futuros reis de Inglaterra, George, Charlotte e Louis.

Os duques de Sussex planeiam agora mudar-se para Frogmore House, em Windsor, acontecimento que deverá ocorrer ainda antes do nascimento do primeiro filho do casal, previsto para o início primavera.

Esta mudança traz consigo mais algumas alterações. Até agora, tanto os duques de Sussex como os de Cambridge tinham um escritório e uma equipa comum, que geria as agendas de todos. Com a saída de Harry e Meghan de Kensington, essa realidade vai alterar-se.

“A rainha [Isabel II] decidiu criar um novo escritório para os duques de Sussex desde o seu casamento, em maio do ano passado. Este contará com o apoio da rainha e do príncipe de Gales e ficará pronto na primavera”, refere um comunicado do Palácio de Kensington.

Desta forma, os duques de Sussex vão agora sediar o seu escritório em Buckingham.