Benfica tem quatro jogadores no onze da semana da Liga Europa

As águias são o clube com maior número de representantes na equipa eleita com base nas prestações na segunda mão dos oitavos de final

A escolha é feita com base nos desempenhos das equipas e a exibição dos encarnados na passada quinta-feira parece ter convencido.

Odysseias Vlachodimos, Ferro, Grimaldo e Pizzi são os jogadores que, devido à prestação frente ao Dínamo de Zagreb, que as águias venceram por 3-0, fazem do emblema da Luz o mais representado neste ‘onze’.

A eles juntam-se Marcos Alonso, do Chelsea, Ngadeu-Ngadjui, do Slavia Praga, Maitland-Niles (Arsenal), Soucek (Slavia de Praga), Hudson-Odoi (Chelsea), Giroud (Chelsea) e Aubameyang, do Arsenal.

De recordar que, com esta vitória, conseguida já no prolongamento, os encarnados seguem para os quartos de final da Liga Europa, onde vão defrontar os alemães do Eintracht Frankfurt.