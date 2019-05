CDS pede processo disciplinar contra Joe Berardo para perda de condecorações

Grupo parlamentar do CDS-PP enviou esta quarta-feira uma carta ao Presidente da Assembleia da República para que solicite a abertura de um processo no Conselho das Ordens Nacionais. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa não se opõe a que o caso de Berardo seja avaliado

O CDS enviou esta quarta-feira uma carta ao Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, para que informe a chanceler das Ordens Nacionais, Manuela Ferreira Leite, sobre o teor das declarações de Joe Berardo, empresário condecorado duas vezes (em 1985 e 2004), na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. O objetivo da carta é o de solicitar que seja acionado o artigo 55 da lei das ordens honoríficas para que o empresário seja alvo de um processo disciplinar e, posteriormente, retiradas as condecorações.

O presidente da República tem remetido o assunto para o conselho das ordens nacionais, mas "não se opõe" a que o mesmo avalie as condecorações atribuídas, segundo confirmou o i, depois de o Jornal de Negócios ter avançado com essa informação. Dito de outra forma, Marcelo Rebelo de Sousa, abriu a porta à perda de condecorações do empresário.

Joe Berardo faz parte da lista de grandes devedores da Caixa Geral de Depósitos, mas assumiu aos deputados que ele, pessoalmente, não tínha dívidas. O que provocou a indignação de os parlamentares. O primeiro-ministro também disse, no último debate quinzenal, que o País estava "chocado" com as declarações de Joe Berardo.

José Miguel Júdice, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, tem disse na SIC- Notícias que iria entregar a sua condecoração se Joe Berardo mantivesse a dele.