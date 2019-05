João Félix surge no plantel do FC Barcelona devido a erro informático

Além de João Félix, surgiram ainda nomes como o também benfiquista Gedson Fernandes e o futebolista do Arsenal Alexandre Lacazette

Um erro informático levou a que dezenas de jogadores de outros clubes fossem colocados no plantel do FC Barcelona. Entre os futebolistas está o jovem avançado do Benfica João Félix.

O que aparentemente se tratou de um ‘bug’ no site dos catalães foi o suficiente para gerar rumores sobre as transferências dos vários envolvidos. Nas redes sociais começaram a surgir várias imagens que mostravam a ficha com os dados dos futebolistas.

De acordo com o jornal ‘The Sun’, todos os jogadores que já enfrentaram o Barcelona fazem parte de uma base de dados do clube e, por erro, pode acontecer o que se sucedeu esta quarta-feira.

