Fãs da Eurovisão dizem que houve falhas na votação de Conan Osíris

Depois de Conan Osíris não ser um dos escolhidos para a final da Eurovisão, muitos foram os fãs que se mostraram revoltdos com a eliminação do artista. No entanto, as críticas vão mais longe e há quem alegue que houve problemas no sistema de votação.

De acordo com alguns dos comentários divulgados nas páginas oficias do festival, não era possível concretizar chamadas para o número divulgado para votar na canção portuguesa.

"As linhas de voto por Portugal foram bloqueadas em alguns países [faziam chamada e recebiam mensagem de volta a dizer 'ERROR'], nomeadamente em Espanha", referiu um utilizador na página de OGAE Portugal (Associação de fãs do Festival RTP da Canção e do Festival Eurovisão da Canção).

Segundo o Correio da Manhã, o representante que gere a página Festival da Canção confirmou que recebeu mais mensagens a denunciar a mesma situação.

De acordo com o mesmo jornal, Carla Bugalho, chefe da delegação portuguesa, vai perceber junto da organização da Eurovisão o sucedido.