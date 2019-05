Simpsons acertam de novo com previsão de episódio de Guerra dos Tronos

Não é novidade que a série de animação Os Simpsons tem previsto vários acontecimentos, como foram exemplos, o caso da vitória nas eleições do Presidente Donald Trump ou a atuação da cantora Lady Gaga no Super Bowl. Desta vez é de Guerra dos Tronos que estamos a falar.

Em 2017, no fim do episódio dos Simpsons intitulado The Serfsons, uma criatura mítica, no caso um dragão, aniquila a vila de fantasia em que a família Simpson está.

De acordo com jornal O Metro, trata-se de uma cena idêntica à que decorre quando a jovem Daenerys, protagonizada por Emilia Clarke, e o seu exército, atacam Porto Real, no quinto episódio da oitava temporada da série mais vista de sempre, que foi transmitido no passado domingo. Nessa cena um dragão põe a capital de Westeros a arder, destruindo tudo.

Outra coincidência assinalada pelos mais atentos, foi o facto de o dragão no episódio dos Simpsons tentar incendiar uma criatura de gelo, tal como na Guerra dos Tronos.

Muitos são os comentários a circular nas redes sociais sobre as previsões que a série de animação tem feito. Os fãs de ambas as séries interrogam-se se terá sido ou não mais uma mera coincidência.