Tudo tem um preço: agora é possível comprar mensagens personalizadas a celebridades

A aplicação Cameo é baseada numa ideia: permitir que cidadãos-comuns paguem para receber mensagens personalizadas gravadas por celebridades, mediante solicitação. Ao invés de apelar à solidariedade dos famosos nas redes sociais – por exemplo, através de um tweet spread – qualquer fã tem acesso a alguns segundos do tempo do seu ídolo mediante pré-pagamento.

A aplicação encontra-se dividida em várias categorias, como TV, atletas, animais ou comediantes. Por 150 dólares (134 euros), pode pedir à atriz Jennifer Love-Hewitt que lhe dê os parabéns. Uma das estrelas do programa Shark Tank, Daymond John, pode felicitá-lo no dia do seu casamento por 445 euros. Se pagar 2234 euros à socialite Caitlyn Jenner, receberá um vídeo após o nascimento do seu primeiro filho.

Isto e muito mais acontece na plataforma onde centenas de pessoas têm a oportunidade de interagir com personalidades dos mais variados campos por preços simpáticos ou mais elevados. De acordo com o fundador da Cameo, Steven Galanis, o objetivo da aplicação é “ajudar quem tem talento a usá-lo como fonte de rendimento”.

Sublinhe-se que a definição de celebridade usada pela aplicação é muito abrangente e, por isso, os heróis de um utilizador podem ser meros desconhecidos para outro. Na opinião de Galanis, isto justifica-se por determinadas celebridades em ascensão serem “diamantes em bruto”.

As celebridades têm o prazo de sete dias para completar os pedidos. Os utilizadores podem deixar reviews aos shout-outs - mensagens recebidas - no site da Cameo.