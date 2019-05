Emplastro como nunca o viu

O nome Fernando Alves provavelmente não lhe diz nada, mas se visse a sua fotografia era quase impossível não o reconhecer. O seu nome artístico, por assim dizer, é emplastro, o homem que adora ser papagaio de pirata e pendurar a cara no ombro de qualquer pessoa que apareça na televisão.

Mas desta vez não foi o emplastro a impor a sua imagem. Uma agência de comunicação convidou-o para ser protagonista de uma produção inspirada na personagem James Bond.

“Ele sabe a importância de aparecer, nós sabemos o resto”, acredita a Claim, que desenvolveu o conceito da campanha.

De smoking preto, papillon ao pescoço e lenço na capela, nada foi descurado no visual do novo emplastro. E as reações não se fizeram esperar, as imagens da campanha têm sido muito partilhadas nas redes sociais. É que a Claim tem razão: se há alguém que sabe a importância de aparecer, esse alguém é Alves, Fernando Alves.