Santana Lopes já teve alta hospitalar

O líder do Aliança, que passou a noite internado no hospital da Universidade de Coimbra, teve alta esta quinta-feira. A informação foi avançada pela TVI.

Uma fonte do Gabinete de Comunicação do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra adiantou aos órgãos de comunicação social que o antigo primeiro-ministro “passou bem a noite” na unidade de cuidados cirúrgios intermédios.

O político, que estava “bem disposto, mas com dores” de acordo com a mesma fonte, realizou alguns exames, foi reavaliado e teve alta hoje.

Recorde-se que Paulo Sande, cabeça-de-lista da Aliança ao Parlamento Europeu, também esteve envolvido no acidente de viação na A1, ao quilómetro 136, no sentido norte-sul. O líder do partido e o cabeça-de-lista seguiam de Coimbra para Cascais em ações de campanha alegadamente causado por fadiga.