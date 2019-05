Rali de Alcoutim com elevado nível competitivo

A prova decorrerá em Alcoutim, sob a organização do Clube Automóvel do Algarve

O Rali de Alcoutim, prova importante do Campeonato Sul de Ralis, começa já este fim de semana e colocará frente a frente campeões em título e líderes da classificação. Márcio Marreiros/Rui Serra terão, entre outros, a oposição das duplas Carlos Martins e Daniel Amaral, piloto vencedor da última prova e segundo nas contas do campeonato, Paulo Santos/Luís Santos e Fernando Peres/José Pedro Silva, ex-tri-campeão nacional de ralis.

A prova decorrerá em Alcoutim, sob a organização do Clube Automóvel do Algarve, com o interesse peculiar de acompanhar o andamento de Eduardo Antunes/Hugo Bentes e de Ricardo Filipe/Fernando Almeida, assistindo-se a um elevado nível competitivo.

Nas duas rodas motrizes o favoritismo é apontado para o trio constituído por João Monteiro/Gonçalo Assunção e o Toyota Corolla GTI, os mais rápidos nas duas provas anteriores, devendo a oposição mais forte vir do Citroen Saxo Cup de Filipe Silva/Diogo Elias e do Peugeot 206 GTI de Paulo Anselmo/Eduardo Gonçalves.

Dentro destas equipas, destacar também o regresso de José Martins à navegação, trocando o volante do seu Citroen Saxo pelo banco direito do Peugeot 207 de José Bonito Ramos, além da presença dos BMW 325 IX de José Manuel Batista/Jorge Rita e Rui Rijo/João Borrega, ambos em estreia na época de 2019.

O programa do rali prevê os reconhecimentos e as verificações administrativas e técnicas no sábado, os concorrentes enfrentarão duas passagens pelas provas classificativas de Laborato, Barrada e Pero Dias a realizarem-se na manhã de domingo, decorrendo ao início da tarde a cerimónia do pódio em Martim Longo.