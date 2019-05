Apreendidos 720 quilos de ostra japonesa na Ria de Alvor

A Unidade de Controlo Costeiro de Portimão apreendeu, esta quarta-feira, 720 quilos de ostras japonesas na Ria de Alvor, na localidade de Vale da Lama. Segundo a mesma unidade de controlo, a pesca de moluscos bivalves vivos naquela zona está “interdita devido à possibilidade de contaminação por toxinas”.

Durante uma ação de fiscalização de controlo de transporte e comercialização de moluscos bivalves os militares da Unidade de Controlo Costeiro intercetaram “uma viatura que transportava as ostras, sem se fazer acompanhar do documento de registo de transporte de bivalves vivos”, lê-se no comunicado daquela unidade de controlo.

As autoridades esclareceram que o “documento serve para comprovar o local de captura” e que os bivalves se encontram próprios para consumo e sem contaminação de toxinas.

Da ação resultou a identificação de um homem de 70 anos bem como da empresa que garante o transporte e comercialização das ostras.

Sublinhe-se que a falta do documento de transporte e a captura de bivalves em zona interdita corresponde a uma infracção punível com uma multa que pode atingir 44 890 euros.