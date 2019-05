Fardas da PSP produzidas no Paquistão chegam a Portugal com erros e atraso de meses

As fardas dos agentes são produzidas no Paquistão, na cidade de Sialkot. Quem as faz recebe um salário mensal de 30 euros.

Após o início de uma parceria entre a PSP e a empresa Latino Confeções, verificam-se problemas constantes com o vestuário dos cerca de 20 mil agentes que encomendam fardamento online.

Não é a primeira vez que as fardas dos agentes da PSP são alvo de controvérsia. Em janeiro, esteve em causa a colocação de câmaras de vídeo nas mesmas, pois Miguel Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), não se opôs a uma proposta do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Em causa estava a incorporação de câmaras de vídeo nas fardas dos agentes. Em declarações à TSF, Rodrigues esclareceu que os membros da PSP "não têm nada a esconder”. Contudo, atualmente o problema é outro: as fardas encomendadas pelos polícias têm chegado às suas mãos com meses de atraso e defeitos de fabrico.

Desta vez, Peixoto Rodrigues não concorda com aquilo que está a acontecer, explicando que devem ser tomadas medidas “porque as fardas são feitas num país onde são violados os direitos humanos”. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã.

De acordo com aquilo que o SOL apurou, a empresa responsável pelo fabrico e pela confeção do fardamento policial é a Latino Confeções, sediada em Braga. Como se pode ler no site oficial da PSP, “é o único operador económico oficialmente autorizado a comercializar e gerir relação business-to-customer dos artigos e peças de fardamento, distintivos e insígnias da Polícia de Segurança Pública, por plataforma eletrónica em ambiente web” desde 6 de julho de 2018.

Deste modo, verifica-se que para além dos erros nas entregas das encomendas, polos do mesmo tamanho mas com medidas díspares, atrasos nas entregas e problemas com a qualidade do material, a Latino Confeções não cumpre aquilo que promete: devia vestir os agentes integralmente entre 2018 e 2023, no entanto, está a utilizar mão-de-obra barata paquistanesa para cumprir o acordo estabelecido com a PSP.

Os polícias adquirem as fardas numa plataforma online e recebe um subsídio de 50 euros, mensalmente, para esse fim.