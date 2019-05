Teresa Guilherme regressa à televisão... na RTP

Diverti-me muito com o Eduardo Madeira a fazer uma super sogra num episódio da série Patrulha da Noite. Já tinha saudades de fazer humor! Vai ser na RTP. Está quase a estrear! Fazer rir é um prazer 😍😝😂 #rir #humor #amigos #rtp #brevemente #manobrasdarte #seguidores #portugal

A post shared by Teresa Guilherme (@teresaguilherme) on May 16, 2019 at 4:04am PDT