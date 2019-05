A aclimatização dolorosa do ice-lake

e inesperada mostra do quão extasiante se pode revelar o Circuito Annapurna. Nove quilómetros depois, em Braga, pela necessidade de aclimatizarmos ascendemos dos 3.470m aos 4.600m do lago de Kicho Tal. Só sentimos algum esperado cansaço e o avolumar do deslumbre pela Cordilheira Annapurna.

Já faz parte do senso comum do circuito. Ficar alguns dias em Braga ou Manang é essencial para percebermos se estamos mesmo em condições físicas. Ideal mesmo seria testá-lo num dos percursos que partem das margens do Marsyangdi para lugares bem acima nas encostas de um ou outro lado do vale. O Ice Lake é um dos mais aconselhados. O trilho parte logo ali da frente do casario de Braga. Por mais que calculemos o que nos custará, não temos como nos esquivarmos.

Tínhamos pedido o pequeno-almoço para as 7h30. Já despertámos vinte minutos depois disso. A tempo de vermos o sempre madrugador grupo teutónico deixar a frente do New Yak Hotel, apontados ao caminho que tomaremos.

Despachamos o pequeno-almoço em três tempos. Voltamos ao quarto e reempacotamos as mochilas com mais isto e mais aquilo. São quase nove horas quando saímos, com aquela impressão tão portuguesa de estarmos atrasados, mesmo se ninguém estabeleceu horários.

Passamos pela base do mosteiro de Braga, seguimos os contornos da povoação e entramos pelo seu casario adentro, como o fizemos no dia anterior. Numa das ruelas sombrias, encontrarmos uma primeira tabuleta a indicar o destino final. Tomamos essa direção até que o caminho nos faz deixar para trás o casario, encosta acima. Pouco depois, damos com o trilho principal que retrocede na direcção do Mosteiro de Karma Samtem Ling e na de Ngawal, a aldeia de que tínhamos chegado a Braga.

Quanto mais o percorremos, mais panorâmica se torna a vista de Braga e da espécie de ranhura geológica que a acolhera e do vale principal do Marsyangdi. Vemo-lo serpentear desde Manang e ainda mais para montante.

Pouco ou nada recuamos. Uma indicação pintada numa rocha alerta-nos que está na hora de ascender a sério. Cortamos para a encosta e iniciamos um ziguezaguear inclinado por ela acima. Duzentos metros depois, o nosso custoso avanço é travado por uma grande fila de caminhantes com mais idade que ocupa todo o estreito trilho. Passamo-los agitados por uma discussão sem fôlego de se o devemos fazer

à pressa ou aguardarmos retidos ao ritmo deles não sabemos por quanto tempo.

Acaba por vencer a lei do que vai à frente. Ultrapassamo-los em óbvio sobreaquecimento. Recuperamos a respiração o mais que podemos e tranquilizamo-nos. Regressamos à nossa passada normal, durante todo o resto do percurso sem mais trânsito digno de registo.

A determinada altura, o trilho ajusta-se a uma aresta sobressaída da vertente. A posição desta aresta revela um cenário mais aberto que nunca, tanto para o lado de Manang como para o oposto. Sensíveis à sua bênção contemplativa e a de que seria lugar perfeito para um primeiro descanso mais longo, os nativos instalaram lá uma um longo estendal multicolor esvoaçante de bandeirolas budistas.

Sentamo-nos em rochas mais lisas, devoramos as primeiras barritas energéticas e ficamos a louvar o privilégio algo esotérico de podermos apreciar tais paisagens. De Braga, que fica logo abaixo, já só vislumbramos uma ponta mais próxima do rio Marshyangdi. Em jeito de compensação, todo o vale para leste surge exposto. O casario mais moderno de Manang sobre a sua excêntrica meseta aluvial, o lago Gangapurna um pouco abaixo num contacto íntimo com o Marsyangdi.

No dia seguinte, haveríamos de caminhar paralelos ao rio, até nos instalarmos em Manang. Mas, para diante, tal como o vemos, o vale do rio bifurca. Queremos perceber ao certo qual dos desfiladeiros seguintes a Manang nos levará ao ansiado Thorong La Pass. A olho nu, ainda é demasiado complicado percebê-lo. Como tal, suspendemos o estudo do vale. Já com as coxas arrefecidas, tiramos umas derradeiras fotos e regressamos à subida.

Um quarto de hora depois, voltamos a deter-nos num ponto similar mais acima. Com vista para o vale, mas também para o miradouro das bandeiras budistas anteriores. Nesse preciso momento, a fila de caminhantes que tínhamos ultrapassado chega ao ponto de descanso. O vento sopra na nossa direção. Ouvimos dois ou três deles tossirem desalmadamente. Sabemos que é um péssimo prenúncio e sentimo-nos seguros por não nos ter ainda acontecido o mesmo. Auguramos que os seus guias não permitirão que aqueles seus três clientes prossigam. O sucedido extravasa o que esperávamos que acontecesse. Os guias até eram dois e, segundo nos parecia, um deles poderia descer com o trio com sintomas de mal da montanha. O outro, assim pensávamos, tinha condições para prosseguir com o resto do grupo. Ainda hoje continuamos sem perceber porquê. Em vez disso, desceram os dois guias e os dez ou doze caminhantes por eles guiados.

Nós, continuamos sem nenhum contratempo. Encosta acima.

Às tantas, somos prendados com a visão súbita do cume nevado e supremo da Annapurna, recortado por uma aresta acima do nosso plano. Um bando de veados selvagens que pasta sobre essa aresta serve-nos de escala para a montanha avassaladora que ali se insinua. Entusiasma-nos de tal maneira a majestosidade do seu cume que quase nos esquecemos do que as pernas sofriam.

Retomamos os passos. Os meus, mais de rebenta e recupera, os da Sara, quase sempre uniformes e bem medidos.

Vencemos mais umas centenas de metros. A meio de nova rampa, o trilho revela-nos uma casa. Chegámos por fim ao Ice Lake Restaurant, Tea & Coffee Shop, assim indica uma placa branca e azul colocada a um canto, junto ao telhado de zinco. Oposta ao cavalo que o proprietário monta todos os dias para se deslocar entre o seu lar no já distante vale e o estabelecimento em que ganha a vida.

Sopra um vento gélido, pelo que nos sentamos no interior. O dono dá-nos as boas-vindas e instala-nos. Pedimos chás de gengibre, limão e mel acompanhado de chapatas com queijo de iaque. Saboreamo-los com o prazer redobrado do esforço e metemos conversa com o nativo que tem que fazer na cozinha e não está para aí virado. Por muito que nos apeteça arrastar a recompensa, não nos retemos mais que vinte minutos. Com a desistência do grande grupo mais abaixo, temos a sensação que ninguém nos segue. A placa no exterior do edifício também anunciava que estávamos a 1h30 do Ice Lake. Sermos os últimos a descer é sempre de evitar. De acordo, pomo-nos uma vez mais mexer.

Nessa hora e pouco (não chegou a 1h30) que demoraríamos até ao topo, cruzámo-nos com os restantes do dia. Todos os grupos tinham saído bem mais cedo que nós. Cada qual descia do lago à sua maneira e na forma que a saúde e forma física lhes permitia. Sara Peréz e Edo, o casal hispano-italiano com quem já tínhamos convivido antes, desciam a grande velocidade, sem qualquer problema. Também encontrámos os alemães. Um deles estava com mal de montanha, zonzo, com dor de cabeça e dificuldade para descer. Acompanhavam-no dois deles. Outros dois tinham-se demorado mais acima.

Num esticão adicional, entramos numa secção em que o trilho se mostra enlameado pelo descongelar diurno da neve. A lama escura obriga-nos a refrear os passos. Não impede que, mais pausa menos pausa, mais fotografia menos fotografia, cheguemos ao destino final. Quase cinco horas após a partida de Braga, tínhamos conquistado os 4.600 do Ice Lake. Assim provava uma estupa branca e dourada, decorada com bandeirolas budistas. Bem mais que o lago em si. Tal como o nome deixava antever e, em março, o lago pouco passava de uma superfície nevada com limites difusos. Já só lá encontramos um casal a tirar as suas derradeiras fotos, apressados para iniciarem o caminho de volta.

Percebemos então que somos os últimos. Conscientes de que muitas das tempestades do circuito chegam, fulminantes, mais para o fim dia. Sem vontade de sermos apanhados por uma delas, sozinhos, àquela altitude, num trilho exíguo com precipícios de quilómetros de altura à direita, apreciamos os cenários em redor. Respiramos bem fundo. Fazemos as derradeiras imagens, as nossas e as do casal, a afastar-se sobre o solo branco, ínfimo, contra o fundo avassalador das Annapurnas. Findo esse ritual, inauguramos a descida. Agraciados com a misericórdia da gravidade, aceleramos a bom acelerar. Temos as coxas, os gémeos e todos os músculos fortes das anteriores caminhadas e da subida, o que nos permite travar em pouco tempo. Vemos nuvens escuras aproximarem-se dos lados de Chame, apontadas aos lados de Manang e o seu tom desagrada-nos. A vista já a tínhamos apreciado na subida. Optamos por descer em modo de quase corrida, pelo menos até que os joelhos reagem à sobrecarga e nos começam a doer. Passamos pelo casal que saíra antes de nós. E por outro pequeno grupo. Tinham sido cinco horas a subir. Foram só duas a descer. De volta a Brakka, recebemos o merecido galardão. Subimos e descemos sem quaisquer sintomas do mal da montanha. Estamos bem mais aclimatizados que antes para a travessia dos 5.416m do Thorong La Pass. Celebramos, de imediato, a reconfortarmo-nos com chás de gengibre com mel e limão e um par de pães tibetanos.