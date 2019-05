Automobilista ferido na A11 em Barcelos

Um automobilista ficou ferido na A11, em Barcelos, ao final da tarde desta quinta-feira, tendo sido assistido pelos Bombeiros Voluntários da Fão. O homem recusou ser transportado ao Hospital de Barcelos.

O acidente ocorreu na A11, poucos metros depois do Nó de Vila Seca, em Barcelos, no sentido entre Esposende Braga. São ainda desconhecidas as causas do acidente, sabendo-se apenas que uma das viaturas embateu na traseira da outra.

Estiveram no teatro de operações nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Fão, apoiados por ambulância de pré-socorro e uma viatura de desencarceramento.

O Destacamento de Trânsito da GNR de Fafe tomou conta da ocorrência, que condicionou o trânsito naquela zona.