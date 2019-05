Al Nassr de Rui Vitória sagra-se campeão na Arábia Saudita

O Al Nassr, de Rui Vitória, sagrou-se esta quinta-feira campeão da Arábia Saudita, após vencer, por 2-1, o Al Batin, na 30.ª e última jornada do campeonato.

Já o Al Hilal, que chegou a ser orientado por Jorge Jesus, terminou em segundo lugar, a apenas um ponto da equipa de Rui Vitória.

O terceiro lugar foi conquistado por Al Taawon, também ao comando de um português: Pedro Emanuel.

We are the Champions! 🥇💪🏻💙💛 pic.twitter.com/GVyhtSNmnt