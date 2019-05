Segurança contra incêndios urbanos debatida em Braga

A segurança contra incêndios urbanos estará em debate no 2.º Fórum Segurança em Braga no dia 29 de maio, já que este tipo de sinistros aumentou, 8,0%, no ano de 2017.

De 28 a 30 de maio, o Fórum Segurança regressa ao Altice Fórum Braga, esperando mil participantes, entre técnicos de segurança no trabalho e instaladores de segurança, para além de projetistas e consultores de segurança, membros das forças de segurança e outros profissionais de segurança.

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna, em 2017, registaram-se em Portugal 18.569 incêndio urbanos, mais oito por cento de ocorrências do que no ano anterior.

“Consciente da realidade e do impacto negativo que os incêndios podem ter no bem-estar dos ocupantes dos edifícios, na manutenção dos postos de trabalho, na continuidade do negócio e no ambiente”, o Fórum Segurança entendeu fundamental dedicar um dia a esta temática.

No dia 29 de maio terão lugar dois painéis de debates sobre segurança contra incêndio em edifícios, com a manhã dedicada às experiências de gerir a segurança contra incêndio, contando com participações de Ricardo Patela, da ANA Aeroportos, e de Fátima Januário, do Município de Vila Nova de Gaia.

Já a parte da tarde será preenchida com um debate sobre o estado da arte e o futuro da segurança contra incêndios em edifícios com participação de alguns dos maiores especialistas da área como sejam Vítor Primo, comandante operacional da Proteção Civil de Vila Nova de Gaia, Carlos Ferreira de Castro, projetista e coautor da regulamentação de SCIE, Marco Miguel da Ativa-SCIE e Rui Soreto da empresa fabricante Sinalux, com sessão de abertura presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio.

Já no final do dia, pelas 21h30 terá lugar um concerto solidário no Grande Auditório Fórum Braga pela Banda Sinfónica da PSP.

Uma das inovações da edição 2019 do Fórum é a disponibilização de uma app a todos os participantes do evento, como medida de promoção do desenvolvimento sustentável (será um evento paperless) e para facilitar o networking entre participantes. Através da app, os participantes poderão conhecer os oradores, o programa do evento, conhecer os patrocinadores e expositores e visitar a galeria de fotos.

A segunda edição do Fórum Segurança é organizada pela BC DIID e pela Sinalux e segundo Ricardo Costa, o fundador do Fórum Segurança e administrador do Grupo Bernardo da Costa (ao qual pertence a BC DIID), “a preocupação primeira da organização do Fórum Segurança é entregar aos profissionais de segurança um evento de qualidade no Norte do país, com oradores de renome e com uma perspetiva integradora das várias vertentes da segurança, segurança no trabalho, segurança contra incêndio, segurança eletrónica e segurança privada”.

Os participantes poderão assistir a debates e apresentações técnicas que ficarão a cargo das entidades do setor e de reputados especialistas na área da segurança contra incêndio, segurança privada, segurança eletrónica e segurança no trabalho.