"Vem comigo", diz mulher que tentou raptar criança de quatro anos em McDonald's de Los Angeles

Câmara do restaurante de fast-food captou a tentativa de rapto no interior do restaurante

Maralyn Ramos, de 33 anos, pegou ao colo uma criança de quatro anos quando esta se afastou de um familiar. A tentativa de rapto ocorreu, na terça-feira, num dos restaurantes da McDonald’s em Los Angeles, nos EUA. O incidente teve lugar pelas 15h15.

Segundo testemunhas presentes no local, citadas pela polícia de Los Angeles, a suspeita pegou na mão da criança e disse-lhe, em espanhol, “vem comigo”. A sequestradora tentou entrar, com a criança, num veículo estacionado. Os clientes que presenciaram o acontecimento intervieram e Maralyn Ramos deixou a criança ir embora, abandonando o restaurante a pé.

Na quarta-feira, um dia depois do primeiro incidente, outra criança com a mesma idade também foi alvo de uma tentativa de rapto numa zona perto do restaurante.restaurante de acordo com a polícia de Los Angeles.

Esta quinta-feira, as autoridades norte-americanas detiveram Maralyn Ramos pela suspeita da tentativa de rapto no McDonald’s. Os agentes acreditam que é também responsável pelo crime semelhante que ocorreu pouco depois, na interseção da Martin Luther King Boulevard e da San Pedro Street, uma zona a cerca de 13 minutos do primeiro incidente.

A detenção ocorreu na sequência da visualização das imagens de videovigilãncia no interior do restaurante. A mulher ficou detida, tendo sido decretada uma fiança de 100 mil dólares (aproximadamente 89 mil e 540 euros).