Coalas declarados como “funcionalmente extintos”

Na passada quinta-feira, a Fundação Australiana dos Coalas emitiu um aviso dando conta da grave situação referente à espécie, podendo a mesma estar mais perto que nunca da extinção. Segundo a Fundação, em todo o mundo, existem apenas 80 mil coalas a viver em liberdade, sendo este valor bastante reduzido em comparação ao século passado em que existiam dezenas de milhões de animais. A situação agrava-se a partir do momento em que não existirem coalas suficientes para garantir a reprodução da espécie, podendo a mesma não resistir até à próxima geração.

Como noticia o El Confidencial, as principais causas para o desaparecimento da espécie passam pelo abatimento de árvores, a perda de habitat e as alterações climáticas.

Apesar do estado desfavorável de toda a situação, a Fundação Australiana dos Coalas acredita ainda haver esperança para salvar a espécie. De forma a contribuir para o aumento desta mesma esperança, a Fundação propôs ao governo australiano a criação de uma “Lei de Proteção do Coala”, que se baseia na proteção do habitat dos mesmos de forma a assegurar-lhes segurança e criou ainda o site, www.savethekoala.com, servindo igualmente de incentivo para as pessoas ajudarem a espécie.