Mais de 19.500 pedidos de voto antecipado para Eleições Europeias

De acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI), mais de 19.500 pessoas pediram, entre 12 e 16 de maio, para votar antecipadamente nas eleições europeias. 19.562 é o número total de pedidos em Portugal continental, juntamente com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, segundo o MAI.

Os votos antecipados em mobilidade podem ser realizados no domingo, dia 19, como indicado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

O Diário de Notícias revela que o distrito com mais pedidos de votos antecipados é Lisboa, contando com um total de 8.851 pedidos, seguindo-se o Porto, com 3.014 e Coimbra, com 1.114. Já nas regiões autónomas, foram contabilizados 515 pedidos de voto na ilha da Madeira, sendo o local onde se verificou maior frequência, seguindo-se a ilha de São Miguel, nos açores, com 316 pedidos.

Para além das pessoas que anteriormente já podiam votar antecipadamente, este ato eleitoral conta com uma novidade, pois todos os portugueses recenseados em território nacional podem realizar o pedido de voto antecipado, sem explicitar qual o motivo para o fazer, segundo o Diário de Notícias.