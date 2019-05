Vandalizada casa do árbitro do Benfica-Santa Clara

O muro da casa de Jorge Sousa, árbitro nomeado para o encontro entre o Benfica e o Santa Clara, no próximo sábado, foi vandalizado na noite desta sexta-feira.

Segundo o jornal Record, Jorge Sousa já apresentou queixa na GNR de Lordelo.

O Conselho de Arbitragem acionou medidas de contingência específicas em casos destes, como segurança reforçada não só na área de casa, como também na viagem para o jogo e à família do árbitro, escreve O JOGO.

Recorde-se que esta não é a primeira situação semelhante em que o árbitro da AF Porto se vê envolvido. Além de já ter sido acusado de pertencer à claque ‘Super Dragões’, Jorge Sousa já viu o muro de sua casa ser vandalizado outras vezes e recebeu, inclusive, ameaças telefónicas, em 2010.

Na altura, estas ameaças deram origem a uma queixa-crime e nove adeptos dos ‘encarnados’ foram identificados.

De acordo com o Record, em 2012, o Tribunal deu como provado que as ameaças haviam provocado terror no árbitro. No entanto, não ficou provado que o Jorge Sousa tivesse cedido aos interesses dos arguidos.