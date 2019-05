Morreu a gata mais rabugenta da net

A notícia foi avançada pelos donos do animal que quiseram também agradecer à equipa médica e aos seus esforços para salvarem Grumpy.

"Para além de ser a nossa bebé e um membro importante da família, a 'Grumpy Cat' fez sorrir milhares de pessoas em todo o mundo - mesmo quando os tempos não eram os mais fáceis. O espírito dela vai continuar a viver no interior dos fãs de todo o mundo", lê-se no comunicado publicado no Instagram.

Grumpy Cat ganhou estatuto de fenómeno em 2012, após o dono ter publicado uma fotografia da gata com ar carrancudo e rabugento no Reddit. Atualmente, a página de Grumpy Cat no Instagram tem 2,5 milhões de seguidores.