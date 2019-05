Detidos por tráfico de droga no aeroporto de Lisboa

As detenções dos suspeitos ocorram depois da chegada a Lisboa provenientes de voos com saída da América do Sul.

A Policia Judiciária deteve no aeroporto de Lisboa, cinco cidadãos estrangeiros, três homens e duas mulheres, pela prática do crime de tráfico de droga. As autoridades conseguiram apreender cerca de 20 mil doses individuais de cocaína.

Segundo comunicado divulgado pela PJ as duas mulheres “transportavam a droga no interior do organismo”. À chegada a Lisboa as duas mulheres foram detidas por tráfico de droga. Após diligências feitas pelas autoridades estas culminaram na detenção de mais três homens residentes em Portugal que alegadamente seriam os destinatários da droga.

Num outro caso do mesmo género a PJ procedeu à detenção de um homem e uma mulher também estrangeiros e provenientes de um voo com partida de um país sul americano e com destino a Lisboa. Os dois suspeitos transportavam cocaína “dissimulada na bagagem, suficiente para a composição de 100 mil doses individuais”.

Os dois estrangeiros detidos de 23 e 26 anos foram posteriormente presentes a um juiz de instrução criminal que decretou prisão preventiva como medida de coação.

As investigações continuam a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.