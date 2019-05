Moeda ao ar desempata eleições autárquicas nas Filipinas

O método de atirar uma moeda ao ar - no mínimo, curioso - foi aplicado para perceber quem ficaria com o lugar de presidente da câmara.

Sue Cudilla e Noel Beronio, os dois concorrentes à liderança de Araceli, nas Filipinas, estavam empatados com 3495 votos desde a última segunda-feira. O comissário das eleições, Both Cudilla, afirmou ao Washington Post que o processo de decidir através do jogo "cara ou coroa" foi utilizado noutras eleições, no país, há três anos.

Ainda que Cudilla e Beronio, tal como as autoridades, tenham concordado com o famoso jogo, o mesmo não é aceite como método oficial de desempate nas Filipinas. Nesta situação, está legislado que deve ser realizado um sorteio.