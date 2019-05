"Não temos necessidade alguma de renovar com João Félix", diz Luís Filipe Vieira

Numa altura em que João Félix é notícia por estar na mira de vários clubes europeus, Luís Filipe Vieira garante que não há “necessidade” de uma renovação de contrato com o avançado e relembra a cláusula atual de 120 milhões de euros.

"João Félix tem cinco anos de contrato e não temos necessidade nenhuma de fazer renovação. Ele tem uma cláusula de 120 milhões de euros e por isso não estamos minimamente preocupados", disse o presidente do Benfica, citado pelo Record.

"Sabemos o que estamos a fazer e as renovações no Benfica não são em termos de contrato, com exceção de Samaris. Os outros irão passo a passo. Saberemos concluir o que pretendemos e iremos concluir com sucesso", acrescentou.