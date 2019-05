PSP já está atenta aos possíveis festejos da Primeira Liga

A força de segurança já divulgou as ruas e estações de metro que estarão fechadas, no sábado, bem como os outros procedimentos que serão realizados tanto na capital como na invicta

Recorde-se que o Benfica jogará contra o Santa Clara, no Estádio da Luz, pelas 18h30 de sábado. Por outro lado, o FC Porto defrontará o Sporting à mesma hora, no Dragão. Os dois jogos ocorrem no âmbito da 34ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. O Sporting não é campeão desde a época 2001-2002, o Benfica alcançou o título em 2016-2017 e, o Porto, em 2017-2018.

Em Lisboa

Que estações de metro estarão cortadas? Marquês de Pombal, Avenida, Parque e Picoas, a partir das 18h.

Haverá cortes no trânsito? O trânsito da praça do Marquês do Pombal, a partir do cruzamento da avenida da Liberdade com a rua Alexandre Herculano será isolado. O trânsito na avenida António Augusto de Aguiar, na avenida Joaquim António de Aguiar com a rua Castilho, na avenida Duque de Loulé e na rua Luciano Cordeiro será interrompido. A partir das 17h30, a rua Braancamp, a rua Castilho, a avenida Fontes Pereira de Melo e a rua Tomás Ribeiro também estarão cortadas ao trânsito.

Estão a existir cuidados especiais com os espaços dedicados às celebrações? Sim, serão esterilizados a partir das 18h.

Quais serão os pontos de acesso ao Marquês? Existirão seis pontos de acesso abertos a partir das 19h30: a avenida Fontes Pereira de Melo com a rua Tomás Ribeiro, a rua Martens Ferrão, a rua Braamcamp, a avenida Joaquim António de Aguiar, a avenida da Liberdade e a avenida António Augusto Aguiar.

Existirá algum evento a condicionar a celebração? Estará a decorrer a Bênção de Finalistas, na Alameda da Cidade Universitária, em Alvalade, entre as 7h e as 18h de domingo. De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, no sábado, "todos os acessos à Alameda da Cidade Universitária serão vedados entre as 7h00 e as 14h30, nomeadamente os que se fazem pelo Campo Grande (faixa Ocidental), Avenida Professor Gama Pinto, Rua Professor Oliveira Marques, Rua Professor António Flores e Rua Professor João Soares."

A PSP aconselha a deslocação de transportes públicos? Sim, para que a segurança dos adeptos seja assegurada. Caso contrário, é necessário que tranquem bem os veículos, não estacionem em locais proibidos, não circulem com objetos valiosos nem elevadas quantias de dinheiro e não deixem bens pessoais à vista.

No Porto

Existirá vigilância nos Aliados? Segundo o subintendente Cardoso da Silva, está a ser montando “um esquema de segurança adequado para garantir a tranquilidade”.

Quantos adeptos são esperados? 40 mil adeptos, cerca de mil são do Sporting.

A PSP está preparada para qualquer cenário? "Esta época já passaram mais de um milhão de adeptos pelo estádio do Dragão. Há muitas probabilidades de haver problemas. Mas a PSP também vai aprendendo e temos que saber lidar com o risco", esclareceu o subintendente Cardoso da Silva.

A que hora abrirão as portas do estádio do Dragão? Pelas 16h30, duas horas antes do início da partida. A PSP começará a reforçar o patrulhamento nas ruas pelas 15h, pois os adeptos do FC Porto começarão a reunir-se no parque da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto por volta dessa hora. A partir da Sociedade, a PSP acompanhará os adeptos até ao estádio do Dragão.

Haverá tolerância zero em alguma situação? Sim, para quem estacionar na Via de Cintura Interna (VCI).