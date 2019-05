Candidatos do Podemos detidos por produção ilegal de canábis

Rocío Pérez Trueba e Jacob san Emeterio, candidatos autárquicos do partido espanhol Podemos, foram detidos esta sexta-feira em Cantábria, no norte de Espanha.

Em causa está uma instalação onde os políticos cultivavam ilegalmente mais de 500 plantas de marijuana. Os políticos foram detidos, tal como foi noticiado pelo El Español, tendo em sua posse dois quilos de marijuana seca.

As autoridades iniciaram a investigação em janeiro, na sequência de denúncias recebidas acerca da utilização de uma vivenda, na cidade de Ampuero, para fins dúbios.

Pérez Trueba e Emeterio, que estavam na corrida as autárquicas do próximo dia 26 de maio, renunciaram aos cargos para não prejudicar a imagem do Podemos.

Os antigos candidatos foram acusados de crimes contra a saúde pública e de fraude relacionada com o uso ilegal de uma rede elétrica existente na instalação anteriormente mencionada.