O desejo do líder dos 'Super Dragões' para o Benfica-Santa Clara

O líder dos ‘Super Dragões’, Fernando Madureira, utilizou as redes sociais, esta sexta-feira, para manifestar o seu desejo para o encontro entre o Benfica e o Santa Clara, que pode dar o título ao clube da Luz, este sábado.

"Desejo que amanhã todos os jogadores do Santa Clara joguem de piton de alumínio para evitar escorregadelas!", escreveu Mandureira, na legenda de um vídoe partilhado no Instagram, referente ao golo marcado por Seferovic no encontro da primeira volta.

No lance vemos Fábio Cardoso, defesa central do Santa Clara formado no Benfica a escorregar, enquanto Severofic aproveitava para marcar o golo.