Zombies, bebés e monstros do cinema na Croisette

Mesmo sem participação da Netflix, da Amazon ou de outras plataformas de streaming, a 72.ª edição do Festival de Cinema de Cannes conta com muitos pesos-pesados. Com tanto por onde escolher, a tarefa do júri presidido por Iñarritu não se afigura fácil.

O terror insólito reabre as portas de Cannes ao americano Jim Jarmusch, já aqui premiado por diversas vezes, com o filme de zombies The Dead Don’t Die. Adam Driver, Tilda Swinton, Bill Murray e Chloé Sevigny, entre outros, são chamados para lidar com um eminente banho de sangue.

Mais inesperada é a incrível medida que permite o acolhimento das crianças dos profissionais do cinema, que assim podem trazer os rebentos para o festival. Além do baby lounge, dentro do Palácio dos Festivais, onde os bebés e crianças podem ficar ao cuidado do educadores, existe ainda uma agência de baby-sitting especializada neste tipo de serviço, e ainda uma outra creche numa outra área dos festival, a Village Internacional.

Um elenco de luxo procura conquistar a Palma de Ouro deste ano. Os já premiados Ken Loach (Sorry We Missed You), Terrence Malick (A Hidden Life), Jean-Pierre e Luc Dardenne (Le Jeune Ahmed), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) e Abdellatif Kechiche (Mektoub My Love: Intermezzo) estão entre os favoritos. Além deste pesos pesados, a tremenda Seleção Oficial deste ano conta ainda com Kléber Mendonça Filho (Bacurau), Pedro Almodóvar (Dolor y Glória), Xavier Dolan (Matthias et Maxime), Marco Bellocchio (Il Traditore) ou Elia Suleiman (It Must Be Heaven). Mesmo com Netflix, Amazon e outros parceiros das plataformas de streaming de fora, a atribuição dos galardões será uma tarefa tão complexa quanto excitante para o júri presidido pelo mexicano Alejandro Iñárritu.

A presença portuguesa está uma vez mais bem composta nas curtas – Cristèle Alves Meira (Invisível Herói) e Sofia Bost (Dia de Festa), marcam presença na Semana da Crítica, ao passo que Gabriel Abrantes, que o ano passado vencera a competiçao precisamente da Semada da Crítica, com Diamantino, regressa a Cannes, mas desta vez na Quinzena dos Realizadores (Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre).

Parceria com Insider.pt