João Manzarra declara-se a Jessica Athayde

Tenho em ti uma amiga espectacular com quem realmente tenho podido contar. O que acontece porque nunca nos deixaste cair. Aprendi contigo que as relações se podem moldar e a amizade que hoje celebramos é o resultado da admiração da essência de cada um, em que os defeitos são geridos com leveza e a alegria ganha a importância que merece. Obrigado. É bom estar perto de ti e dos teus. Um abraço para a nossa antiga amizade, para o meu novo amigo Diogo e para o meu futuro amigo Oliver.

A post shared by João Manzarra (@manzarra) on May 18, 2019 at 4:51am PDT