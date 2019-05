Futebol feminino. Benfica vence Taça de Portugal

Águias bateram o Valadares Gaia por 4-0 na final disputada no Estádio do Jamor

O Benfica conquistou este sábado o primeiro troféu da sua história em futebol feminino: a Taça de Portugal. As águias, que chegaram à final no Jamor no primeiro ano de existência da equipa, bateram o Valadares Gaia por 4-0, com todos os golos a surgir na segunda parte, e sucedem assim ao Sporting, que havia vencido as duas anteriores edições (também nos dois primeiros anos após ter abraçado a modalidade).

A partida, que bateu o novo recorde de assistência na prova (12632 espetadores, contra os 12213 da final entre o Sporting e o Braga de há dois anos, que as leoas venceram por 2-1), foi entretida, embora sempre com sinal mais para o Benfica - que está também prestes a garantir a subida à I Liga, depois de um percurso que quase pode ser descrito como um passeio no escalão secundário, com 319 golos marcados e apenas um sofrido em 23 jogos.

As águias, todavia, apresentaram-se bem mais perdulárias do que tem sido hábito na temporada (inclusive na Taça, onde já tinham batido, por exemplo, Ribeirão por 21-0, Palmelense por 20-0 ou Torreense e Atlético Ouriense por 16-0), chegando ao golo apenas aos 55 minutos e de grande penalidade, a castigar derrube a Darlene. A própria internacional brasileira converteria o castigo máximo, abrindo caminho ao triunfo.

Uma vitória que ficou decidida aos 68', depois de Mariana Campino derrubar a isolada Geyse à entrada da área e ver o vermelho direto... com Yasmim a fazer o 2-0 na transformação do mesmo. Três minutos depois, Ana Vitória aumentou para 3-0, com Evy Pereira a fechar a goleada em nova grande penalidade, desta feita assinalada após recurso ao VAR (videoárbitro).

Seria ainda possível assistir a uma cena comovente, com a guarda-redes e capitã do Valadares Gaia, Neide Simões, que fazia aqui o último jogo da carreira, a deixar o relvado em lágrimas - e provavelmente com o nariz partido, após choque com Geyse - e a ser confortada por colegas e adversárias. Já com as substituições esgotadas, a defesa Bruna Rocha ficou com as luvas e ainda negou o golo a Geyse na última jogada da partida.

TODOS OS VENCEDORES DA TAÇA DE PORTUGAL

2018/19 - Benfica

2017/18 - Sporting

2016/17 - Sporting

2015/16 - Futebol Benfica

2014/15 - Futebol Benfica

2013/14 - Atlético Ouriense

2012/13 - Boavista

2011/12 - 1.º Dezembro

2010/11 - 1.º Dezembro

2009/10 - 1.º Dezembro

2008/09 - Escola

2007/08 - 1.º Dezembro

2006/07 - 1.º Dezembro

2005/06 - 1.º Dezembro

2004/05 - Murtoense

2003/04 - 1.º Dezembro