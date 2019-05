NBA. Trio nomeado para MVP da temporada

Já são conhecidos os três nomeados para o prémio de MVP (jogador mais valioso) da temporada na NBA (fase regular). O vencedor sairá do trio composto por Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Paul George (Oklahoma City Thunder) e James Harden (Houston Rockets) - este último foi o eleito na temporada passada - e será anunciado a 24 de junho.

The three finalists for #KiaMVP... @Giannis_An34, @Yg_Trece, and @JHarden13!



The 2019 #NBAAwards air 6/24, 9:00pm/et on TNT! pic.twitter.com/hcezyuwaU9