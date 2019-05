Liga. Benfica é campeão nacional

Está fechada a edição de 2018/19 do campeonato nacional de futebol - no que ao título diz respeito, bem entendido -, e com motivos de festa para o Benfica. Os encarnados venceram o Santa Clara no Estádio da Luz por 4-1, terminando no primeiro lugar, com 87 pontos - dois a mais que o FC Porto, campeão na temporada passada e que este sábado bateu o Sporting no Dragão por 2-1.

As águias sucedem assim aos dragões, depois de terem visto na época passada gorado o objetivo de chegar ao pentacampeonato. É o 37.º título para o Benfica, recordista de vitórias na prova, com Haris Seferovic a consagrar-se também como o melhor marcador da competição, com 23 golos - dois dos quais apontados neste encontro.

O internacional suíço, de resto, foi mesmo o autor do primeiro golo do jogo, logo aos 16 minutos, recebendo de costas e finalizando após abertura de Samaris. Sete minutos depois, João Félix recebeu de Rafa, fintou um defesa contrário e ampliou para 2-0, chegando aos 15 golos na prova.

Em cima do intervalo (39'), e a aproveitar um ressalto, Rafa fez o terceiro da partida e o seu 17.º no campeonato, coroando aquela que foi a melhor temporada da carreira. Aos 56', Seferovic bisou e chegou aos 23 golos na prova, marca que lhe valeria então o título de artilheiro-mor - um golo, refira-se, que permitiu ao Benfica fechar o campeonato com 103 golos marcados, igualando o melhor registo da sua história, que datava de 1963/64 (embora então tenha sido conseguido em apenas 26 jornadas).

César, curiosamente um antigo jogador do Benfica, ainda viria a marcar para os açorianos, aos 59', na sequência de um canto, e o marcador não mais se voltaria a alterar. Até ao fim, realce para as lágrimas de Jonas, lançado aos 68' para o lugar de João Félix, num sinal claro de que o internacional brasileiro poderá ter feito aqui o último jogo com a camisola do Benfica.