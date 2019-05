Reto Meisel bate em Al Fito após recorde na Falperra

Acidente deu-se durante a quarta jornada do Campeonato Europeu de Montanha

O piloto suíço Reto Meisel sofreu um acidente na Subida Al Fito, nas Astúrias, Espanha, este sábado, durante a quarta jornada do Campeonato Europeu de Montanha. Reto Meisel escapou, uma semana depois de ter competido na 40.ª Rampa Internacional da Falperra, onde bateu o recorde da pista, que não era suplantado desde o ano de 2011, quando Georg Plasa impôs o seu BMW 134 Judd no traçado do Monte da Falperra.

Se nas barquetas o recorde era de Christian Merli, tinha um ano e foi de novo batido este ano pelo mesmo piloto, no que se refere a automóveis carroçados o recorde tinha oito anos e era do lendário Georg Plasa.

Reto Meisel veio pela segunda vez consecutiva a Portugal e não podia ser mais brilhante a sua prova, pois o piloto suíço estabeleceu novo recorde do traçado em carroçados com o tempo canhão de 2:04.715, destronando assim o malogrado piloto alemão Georg Plasa, que morreu tragicamente em Itália poucos meses depois de ter participado na mítica prova minhota.