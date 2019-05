Benfica. Autarquia de Lisboa agradece aos profissionais que limparam praça depois dos festejos

“Um agradecimento especial a estes homens e mulheres que rapidamente, e com enorme profissionalismo, realizaram a limpeza do local”

Os adeptos do Benfica invadiram a praça do Marquês do Pombal, em Lisboa, para festejar o título de campeão nacional. A praça foi palco para os festejos e poluição, uma vez que depois da festa ter terminado, as ruas da capital ficaram cheias de lixo. No entanto, os funcionários da autarquia não tardaram em limpar as ruas, valendo-lhes um elogio da câmara.

No seu Facebook oficial, a Câmara Municipal de Lisboa, congratulou os trabalhadores que rapidamente limparam a praça. “Após os festejos dos adeptos do Sport Lisboa e Benfica na Rotunda do Marquês de Pombal e avenidas adjacentes, foi a vez da equipa da Higiene Urbana da Câmara Municipal de Lisboa entrar em campo”, começou por escrever a autarquia.

“Um agradecimento especial a estes homens e mulheres que rapidamente, e com enorme profissionalismo, ralizaram a limpeza do local”, completou.