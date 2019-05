Está de regresso o bom tempo. Temperaturas atingem os 27 graus esta segunda-feira

Depois de dias marcados pela descida das temperaturas, está de regresso o bom tempo.

De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira são esperados períodos de céu pouco nublado no Norte e Centro do País e haverá uma pequena subida da temperatura máxima, com alguns concelhos de Portugal continental a atingir os 27 graus.

Em Lisboa são esperadas máximas de 22 graus e 12 graus de temperatura mínima. O céu vai estar pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade a partir da tarde.

No Porto, os termómetros vão variar entre os 18 graus de temperatura máxima e os 8 graus de mínima. Segundo o IPMA, são esperados períodos de céu muito nublado.

Em Portugal continental a temperatura máxima vai variar entre os 27 graus, em Faro, e os 18 graus, no Porto e Viana do Castelo.

Já a temperatura mínima atinge os 13 graus, em Faro, e os 4 graus, na Guarda.

O IPMA colocou em risco muito elevado de incêndio os concelhos de Lagos, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Alcoutim, no distrito de Faro, e Gavião, em Portalegre.

Em risco elevado de incêndio estão 29 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Évora, Beja e Faro.