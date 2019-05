Salomé Ribeiro foi despejada. Sofia Ribeiro levou a mãe para casa

Mãe da atriz estava envolvida em vários desacatos com os vizinhos

A atriz Sofia Ribeiro levou a mãe, Salomé Ribeiro, para a sua casa depois de esta ser despejada da casa onde vivia no Montijo, escreve o Correio da Manhã.

Recorde-se que no início do mês, o mesmo jornal havia avançado com a notícia de que os vizinhos de Salomé Ribeiro já haviam apresentado várias queixas às autoridades sobre comportamentos violentos e pediam para que Sofia Ribeiro internasse a mãe.

Agora, os vizinhos relatam o alívio que sentem com a saída da mãe da atriz e da irmã mais nova, Tânia, daquela zona.

"A mãe acabou por se ir embora no domingo [12 de maio], porque já não aguentava mais os maus-tratos da Tânia. Ela passou muito aqui, com esta filha (...) A senhora foi lá para Lisboa, para os sem-abrigo. A Sofia soube, foi buscá-la e levou-a para casa”, refere uma fonte, citada pelo Correio da Manhã, que conta ainda que depois da Salomé Ribeiro, Tânia continuou na casa mais alguns dias, alegadamente com outros amigos.

"A senhoria veio cá, na quarta-feira [16 de maio], viu o estado em que a casa estava, chamou a polícia e conseguiu metê-la na rua", acrescentou a mesma fonte.

"Partiram tudo! (...) Elas até as torneiras partiram e os canos. Vê-se bem a água a jorrar e a sair pelo pátio fora. Agora há ali um grande prejuízo, porque a única divisão que não foi destruída foi o quarto, onde elas se refugiavam", contou.

A casa, onde a mãe e a irmã de Sofia Ribeiro habitavam, havia sido arrendada pela atriz apenas para a mãe. No entanto, Tânia acabou por se juntar à progenitora e foi quando “tudo começou”.