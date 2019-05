Criança de 10 anos que seguia em bagageira morre em acidente rodoviário

Mãe da criança conduzia com uma taxa de álcool no sangue de 0,50g/l e em sentido contrário

Uma criança, de 10 anos, que se encontrava na bagageira do carro da mãe com outra criança, morreu na madrugada do último domingo.

Inicialmente o Correio da Manhã avançou que o acidente ocorreu quando a mãe e a menor regressavam a casa após os festejos do título do Benfica. No entanto, o pai da criança nega essa versão dos factos.

De acordo com o mesmo jornal, um carro chocou de frente com o veículo onde seguia a criança, Mariana Rosário. Do mesmo acidente resultaram ainda sete feridos.

Segundo o Correio da Manhã, a mãe da menina acusou uma taxa de álcool no sangue de 0,50g/l e conduzia em sentido contrário.

O acidente ocorreu na Estrada Municipal 589, perto da Sociedade de Manique.

Mariana Rosário, que teve morte imediata, havia sido colocada na bagageira, com outro rapaz de 13 anos, por falta de espaço no carro - onde seguia a mãe e mais três adultos, escreve o Correio da Manhã.

A mãe da criança deverá ser chamada a tribunal brevemente.