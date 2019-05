Madonna com três concertos agendados para Lisboa

Madonna vai atuar no Coliseu de Lisboa nos dias 16, 18 e 19 de janeiro de 2019, anunciou a promotora Everything is New. No seu site oficial, a artista, de 60 anos, já confirmou os espetáculos.

Os bilhetes vão estar à venda a partir do próximo sábado, dia 25 de maio, às 10h00 e os preços vão variar entre os 75 euros e os 400 euros.

Antes de chegar à Europa, Madonna arranca com a digressão “Madame X” a 12 de setembro em Nova Iorque.

Veja a lista dos preços:

Cadeiras de Orquestra: €400

1ª plateia: €300

2ª plateia: €200

Balcão Central: €125

Balcão Lateral: €90

Camarotes 1ª frente: €200

Camarotes 1ª lado: €125

Camarotes 2ª frente: €200

Camarotes 2ª lado: €90

Frisas: €125

Galeria: €75