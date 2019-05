“Esta vitória foi justa e inequívoca. Foi a vitória da verdade desportiva"

“Esta vitória foi justa e inequívoca. Feita de uma 2.ª volta absolutamente extraordinária, histórica e com números avassaladores. Ganhámos os dois jogos ao nosso mais direto rival. Ganhámos cinco e empatámos apenas um dos seis jogos contra FC Porto, Sporting e Sp. Braga. Igualámos o recorde de golos marcados da nossa história (103). Marcámos mais 29 golos do que o segundo classificado e tivemos o melhor marcador, Seferovic, com 23 golos”, refere o presidente do clube ‘encarnado’.

“Foi a vitória da verdade desportiva e da afirmação de uma estratégia vencedora que, com base na aposta na formação, permite-nos ambicionar ainda mais para o futuro”, acrescenta.

Na mesma nota, Luís Filipe Vieira agradece ainda a Rui Vitória, que liderou a equipa na primeira fase da época, a Shéu Han e Luisão, “símbolos do Benfica que, em diferentes momentos desta época, entenderam iniciar um novo ciclo da sua vida, mas sempre ligados” ao clube da Luz.

“Naturalmente, há uma enorme satisfação pela opção certa, no momento certo, por Bruno Lage, que personificou na perfeição toda a cultura e filosofia que se procurou desde a primeira hora implementar com a aposta no Seixal, conciliando juventude e experiência para um projeto vencedor, mas com ambição europeia de futuro. O treino a treino, o jogo a jogo, a conquista dos adeptos e a confiança na plena afirmação da juventude ficarão para sempre na memória de todos nós”, realça o dirigente.

O presidente das ‘águias’ termina a nota relembrando que o Benfica ganhou cinco dos últimos seis títulos da Liga, conquista que além de reforçar a “hegemonia do futebol português”, é também uma “força necessária para olhar o futuro com enorme confiança”.

“A forma incansável como os nossos sócios, adeptos e simpatizantes nos apoiaram nesta caminhada rumo ao 37 ficará para sempre como um marco e demonstra que os momentos difíceis só serviram para nos tornar ainda mais fortes, unidos e coesos”, lê-se.